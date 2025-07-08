Никитин собирается сфокусировать работу Минтранса на многодетных семьях и ветеранах СВО

В Госдуме сегодня проходит утверждение нового министра транспорта России. Правительство и президент предложили на этот пост Андрея Никитина – заместителя министра, а ранее – губернатора Новгородской области.

"Мы должны смотреть на наши задачи и цели глазами пассажиров. Основной фокус – удобство наших многодетных семей. Мы им задолжали. Если мы этого не делаем, то мы показываем, что дети не нужны. Если в дороге мама не может перепеленать ребенка, помыть его – это все только слова. Мы должны быть семейноцентричными. Также в приоритете ветераны СВО. Несмотря на травмы их, им должно быть удобно в транспорте", - сказал в своем выступление перед депутатами Никитин.

Он добавил, что "жизнь не заканчивается в пределах Садового кольца", поэтому Минтранс будет ориентироваться на регионы.