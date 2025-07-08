08 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Судебные приставы на три месяца опечатали банкетный зал "White Hall", где отравились выпускники

Судебные приставы на три месяца опечатали банкетный зал "White Hall" в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Суд приостановил деятельность банкетного зала "White Hall" на 90 суток. В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди пермяков, Роспотребнадзор провел санитарно-эпидемиологическое обследование банкетного зала. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, к раздаче блюд привлекали посторонних лиц, включая персонал, не оформленный в установленном порядке, официантов, не прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительные и периодические медицинские осмотры, вакцинации. В производственном помещении, где осуществлялась подготовка блюд к раздаче, не проводилась влажная уборка: на стенах и некоторых предметах имелись следы жира, пыль, грязь и паутина.

Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения банкетного зала, расположенного на ул. Монастырской, д. 2.

Входные двери были опечатаны. Руководство юридического лица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.

Напомним, 25 июня были зафиксированы обращения граждан в больницу с симптомами, указывающими на пищевое отравление, после посещения банкетного зала, расположенного в Ленинском районе города Перми. Всего на ухудшение самочувствия после посещения банкета жаловалось около 30 человек, в их числе выпускники, их родители и учителя.

Госпитализированы шесть человек, в их числе один ребенок.

Прокуратура проводит проверку, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Теги: White Hall, банкетный зал, отравление, выпускники


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