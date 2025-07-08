АТОР: 11 тысяч туристов столкнулись с задержками и отменами рейсов

Не менее 11 тысяч российских организованных туристов пострадали из-за "авиационного хаоса" в последние дни, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути", - заявили в ассоциации.

В первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет - их доля в самых пострадавших (Пулково и Шереметьево) аэропортах максимально велика.

Напомним, в минувшие выходные - 5 и 6 июля - воздушный коллапс случился в аэропортах западной части страны, о задержках рейсов стало известно на фоне атак украинских БПЛА. В АТОР отметили, что за двое суток - с 5 по 7 июля - были отменены или задержаны несколько тысяч рейсов. 8 июля сообщалось, что несколько сотен людей застряли на ночь в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за задержки нескольких рейсов. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что причиной задержек стало позднее прибытие самолетов.