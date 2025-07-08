Арестович* назвал российские удары по украинским ТЦК правильным ходом

Удары ВС РФ по украинским ТЦК - это грамотный ход российского военно-политического руководства. Украинцы это поддерживают, так как ненавидят ТЦК и их боевиков. Об этом заявил внесенный РФ в список экстремистов и террористов бывший советник Зеленского Алексей Арестович.

В последние дни были нанесены удары по ТЦК в Запорожье, Кременчуге, Харькове, Кривом Роге и других городах. Минобороны РФ подвердило поражения ТЦК.

"Это хорошо известный сюжет XVII-XVIII вв. Казацкая старшина так правила своим любимым народом, что российские воеводы во многом были защитниками от произвола казацкой старшины. Осталось повторить этот хорошо известный сюжет. Из всех ходов стратегических, которые могла сделать Россия, это один из самых удачных", – сказал Арестович.

Российский обозреватель Юрий Подоляка пишет, что, судя по комментариям в соцсетях, большинство жителей Украины это поддерживают. "Еще немного, и президент России станет на Украине одним из самых рейтинговых политиков", - надеется он.

При этом украинские ТЦК начали переезжать в гражданские учреждения. А в сухопутных силах ВСУ заявили, что они могут перейти на дистанционный режим работы. Не исключено, что их переезд в больницы и другие заведения будет обставлен как переход на дистант.