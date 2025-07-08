В Абхазии назвали российских туристов "угрозой нацбезопасности"

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария назвал российских туристов "угрозой нацбезопасности. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Sovmin.

По его словам, российские туристы приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут "анклавами", не желая посещать рестораны и экскурсии, что вредит малому и среднему бизнесу. По его мнению, именно это представляет угрозу для "национальной и экономической безопасности" республики.

Кроме того, Басария призвал отказаться от сотрудничества с российскими туроператорами, обвинив их в демпинге цен на отели и экскурсии.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором чиновница минтуризма Абхазии Кристина Лакербая жалуется на то, что приезжающие в республику российские туристы тратят на отдыхе небольшие суммы денег. По ее мнению, такие отдыхающие "не нужны" республике. После этого глава ведомства Астамур Логуа заявил, что слова Лакербая не являются позицией минтуризма Абхазии. Министр добавил, что заявление Лакербая – часть более широкого обсуждения, а отрывок про "невыгодных" туристов был вырван из контекста. Впоследствии, после возмущения в Госдуме, чиновница все-таки была уволена.