08 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Разгрузка Транссиба и выход на Север. Глава СвЖД рассказал о планах по увеличению грузоперевозок

Свердловская железная дорога будет развивать Транссиб, чтобы разгрузить наиболее сложные участки - такой как "Войновка - Тобольск". Об этом во время обсуждения развития логистики "Сухого порта" на "Иннопроме" в Екатеринбурге заявил начальник СвЖД Павел Бурцев.

По его словам, Транссибирская железнодорожная магистраль все больше меняется. Она по-прежнему обеспечивает связь предприятий, что являлось ее изначальной функцией, однако уже почти 50% транспортной работы приходится на завоз в Свердловскую область необходимых составляющих из других регионов и вывоз продукции Урала на рынок сбыта. В 40% Транссиб - это просто транзит, и эта цифра продолжает стремительно расти. В связи с этим, считает Бурцев, первостепенной задачей является развитие инфраструктуры, чем и станет новый участок "Тавда - Тобольск".

"Поскольку все три вида работы осуществляются на инфраструктуре Транссиба, важнейшим для себя позиционируем проект дальнейшего развития инфраструктуры - это развитие участка "Тавда - Тобольск". Это позволит нам запараллелить самый загруженный сегодня участок Транссиба не только на Урале, но и вообще на всем его протяжении - это участок Войновка - Тобольск", - пояснил Бурцев.

Он также упомянул планы по выходу на Север через Урал. Уже определены две якорные точки, откуда должен стартовать груз - это Мурманск и Архангельск. В дальнейшем эксперты оценят, насколько эффективен этот маршрут, оправдает ли он ожидания и насколько затратно будет осуществлять поездку сначала на Запад, а потом возвращаться на Восток.

"Сегодня в планах иметь на территории Урала соответствующий выход на этот северный морской путь, обосновать это экономически, подтвердить той трудовой базой, которая должна здесь зарождаться. Сегодня уже имеющийся выход через "Тюмень - Сургут" и на Новый Уренгой - мы совместно с Ямалом проводим работу по усилению этого хода", - добавил Бурцов.

Теги: Транссиб, СвЖД, Бурцов, грузоперевозка


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