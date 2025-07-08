08 Июля 2025
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Экономика Амурская область
Фото: Накануне.ru

"Подпрыгивать будем, мягко говоря, все": Амурской области грозит энергетический кризис

Губернатор Амурской области Василий Орлов предупредил о возможном энергетическом кризисе в регионе в случае аварии на Благовещенской ТЭЦ, которая в последние годы работает на износ. Власти региона просят перевести хотя бы часть генерации на газ, который предлагается поставлять по ответвлению от экспортного газопровода "Сила Сибири". Но "Газпром" и Минэнерго считают проект слишком затратным и предлагают модернизировать существующее угольное отопление региона.

Руководство области заявляет, что местный угольный ресурс практически исчерпан, его не хватает на покрытие текущих потребностей, не говоря уж о расширении, например, под промышленные инвестпроекты и расширение Благовещенска (город активно строится, заявляют в области). "Пока многие промышленные объекты не обеспечены газом. Мы понимаем, что газ поставлять на экспорт выгоднее, цены там выше, но пример ситуации с Европой показывает, что когда есть проработанные инвестпредложения от наших, российских предпринимателей, надо им направлять газ", - сказал Орлов на совещании по газификации регионов в Совете Федерации.

"Вся система ЖКХ области спроектирована на местном угле. Благовещенская ТЭЦ - главный потребитель, а производитель угля постепенно снижает уровень добычи. В 2026 году будет дефицит 600 тыс. тонн угля. А Минэнерго при этом хочет видеть дополнительную выработку киловаттчасов от Благовещенской ТЭЦ. Мы вынуждены привозить уголь из Красноярского края, который не соответствует технологическим требованиям нашего оборудования. За три года износ оборудования от этого очень существенный. Мы переживаем, что можем остаться без единственного источника тепла в Благовещенске", - пожаловался губернатор.

По его словам, решением является поэтапная газификация Благовещенской ТЭЦ – нужно перевести на газ хотя бы два котла из четырех, а также для дальнейшего развития города нужно строительство по крайней мере трех газовых котельных.

(2004)|Фото: Накануне.ru

"Мы видели, что думают в Минэнерго. Предлагаем выездное совещание, чтобы вы посмотрели: мы не от нечего делать просим поменять уголь на газ. Если не дай бог что произойдет, я не знаю, куда мы можем эвакуировать 240 тысяч человек. Это не Подмосковье – у нас ближайший город – Хабаровск. Подпрыгивать будем, мягко говоря, все, начиная первым лицом в государстве", - предупредил представителей Минэнерго губернатор.

В Минэнерго вяло заявляют о готовности обсуждать альтернативные варианты, но расчеты таковы, что газификация выйдет дороже в два с половиной раза, чем попытка увеличить добычу местного угля и модернизировать ТЭЦ. В министерстве посчитали: о полном переводе ТЭЦ на газ нечего и говорить – такой мощности не даст газораспределительная станция, которую будут строить под ответвление от "Силы Сибири". Но даже частичный переход на газ выльется в 37 млрд руб. (строительство газопровода и модернизация ТЭЦ).

"Смотрели вариант остаться на том же угле с того же местного разреза: реконструкция (в том числе очистные сооружения) обойдется почти в 9 млрд руб. Доразведка и наращивание объемов добычи возможны в течение пяти лет с вложениями 5,4 млрд руб.", - сказал представитель Минэнерго. Он резюмировал, что "экономичнее остаться на текущем угле". Переход на красноярский (или любой другой) уголь не рассматривается – затраты превысят 76 млрд руб. (если делать модернизацию. Местные энергетики и власти при этом указывают, что фактически уже идет переход на смесь из двух угольных марок, что стремительно ухудшает оборудование.

Теги: благовещенская тэц, энергетика, угольная промышленность, газификация, газпром


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