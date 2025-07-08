08 Июля 2025
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Образование Томская область
Фото: Накануне.RU

Владимир Мазур заявил о решении назначить именные стипендии аспирантам Томской области

"Приняли решение назначить с этого года именные стипендии аспирантам. Это новая поддержка в дополнение к таким премиям и стипендиям, как «Студент года», «Профессор года», как региональный конкурс в сфере науки, образования, здравоохранения и культуры", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Общеизвестно, что научно-образовательный комплекс Томской области один из основополагающих в регионе и Томске. Региональные власти продолжают оказывать поддержку учебным заведениям и на региональном уровне, и оказывают помощь в организации их участия в федеральных программах.

На состоявшейся сегодня встрече губернатора с активом Совета молодых учёных Томской области различные вопросы организации поддержки научной молодёжи, перспективных проектов стала основным вопросом обсуждения.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

"Содержательная встреча позволит ещё быстрее и эффективнее внедрять новые технологические разработки в проекты реального сектора", - отметил Владимир Мазур.

Речь, в частности, шла о научно-производственном центре беспилотных авиасистем, который регион запустил первым в Сибири по одноимённому национальному проекту. О проектке замыкания ядерного топливного цикла в Северске по проекту «Прорыв», подобного которому в мире пока нет. О проекте будущего кластера радиоэлектроники, который создают совместно с Минпромторгом. И об участии в подготовке Стратегии развития химической отрасли России до 2035 года, и многие другие проекты.

Губернатор поблагодарил молодых представителей научного сообщества за профессионализм, и активную позицию.

Работа по реализации проекта "Стипендии Администрации Томской области" по поручению Владимира Мазура уже стартовала.

Теги: владимир мазур, стипендии, молодые ученые, университет


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