Медведев - о позиции Трампа: Надо возвращать нашу землю, работать на Победу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на поведение лидера США Дональда Трампа и оценил его как "качание на его любимых политических качелях". Речь идёт о комментариях Трампа его разговоров с Владимиром Путиным, в которых президент Америки то доволен общением, то нет.

"Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу", - написал Медведев в своём telegram-канале.

В начале июля Трамп сообщил, что разочарован разговором с Владимиром Путиным, состоявшимся 3 июля. Дональд Трамп заявил журналистам, что он "не добился никакого прогресса" в деле потенциального прекращения огня в российско-украинском конфликте. Потом Трамп заявил о намерении не просто продолжить поставки оружия Украине, но и нарастить их.

"Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", - заявил Трамп.