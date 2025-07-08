Калужским семейным парам, прожившим в браке более 25 лет, вручили медали и памятные подарки

Накануне Дня семьи, любви и верности в Калуге чествовали супружеские пары. Торжества прошли в сквере у Никитского храма.

Юбиляров семейной жизни поздравили Митрополит Калужский и Боровский Климент, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель Городского Головы Александр Серяков и депутат Госдумы Ольга Коробова.

Супругам, прожившим в браке более 25 лет, были вручены медали «За любовь и верность» и памятные подарки, также они были внесены Книгу Почёта управления ЗАГС.

«День любви, семьи и верности стал популярным и любимым в нашем городе праздником. Долгие годы вы идёте по жизни рука об руку, родили и воспитали детей, кто-то уже воспитывает внуков. Вы достойный пример для молодого поколения, пример любви, верности, сохранения традиций и наших исконных ценностей, взаимоуважения и семейной гармонии. Поздравляю вас с прекрасным праздником, желаю счастья, добра, мира, любви и взаимопонимания!», – обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев.