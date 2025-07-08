Уралец почти год не получает выплату за ранение на СВО из-за утери документов в части

Участник СВО из Екатеринбурга почти год не может получить выплату за ранение, потому что его документы просто где-то потеряли. Ситуацией возмутился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, в сентябре прошлого года контрактник Александр получил на СВО тяжелое ранение, однако страховыми выплатами его до сих пор не обеспечили.

"10 месяцев прошло! Трудность заключалась в том, что оригиналы документов, касающихся ранения Александра, были просто утеряны где-то в недрах воинской части. И самое важное – была утеряна справка о тяжести ранения. Для страховой компании это принципиально важный документ, так как сумма выплаты зависит от тяжести ранения. Поэтому она всегда требует оригинал или заверенную копию такой справки", - пояснил Иванов.

Депутат направил информацию в военную прокуратуру ЦВО, где обнаружили нарушения со стороны воинских должностных лиц. Максим Иванов выразил надежду, что полная выплата страховки произойдет в ближайшее время.

Недавно он рассказывал о похожем случае, когда получившего сразу шесть ранений уральского бойца СВО оставили без страховой выплаты.