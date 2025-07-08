Экс-замглавы МО РФ Попову добавили обвинения еще по трем статьям

Бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, продолжается", - заявили в ведомстве.

Ранее Попову вменялось лишь мошенничество в особо крупном размере.

Сообщалось, что Попов находится в тяжелом состоянии. В мае он был экстренно госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского из-за обострения хронического заболевания.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под арест. По данным следствия, экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". СК считает, что Попов действовал вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым и директоома Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеславом Ахмедовым.

Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест.

Ущерб по делу превышает, по разным данным, от 30 до 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный.