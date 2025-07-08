Пашинян собрался руководить "освобождением ААЦ"

08 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Пашинян собрался руководить "освобождением ААЦ"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал интересное заявление об Армянской апостольской церкви (ААЦ). По мнению политика, за время его конфликта с ААЦ выяснилось "отсутствие связи и отношений" с Иисусом Христом и его учением ряда высокопоставленных священников этой церкви, включая её главу, католикоса всех армян Гарегина II. Поэтому организацию следует "освободить" от этого.

"Я буду руководить этим освобождением", - написал Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), цитату приводит РБК.

В начале июня Пашинян начал резкую критику предстоятеля ААЦ Гарегина II, заявив, что тот должен уйти, и обвинил в нарушении обета безбрачия и других личных грехах. Также досталось всему духовенству, которое Пашинян обозвал "главными педофилами страны". Армянский премьер призывает изменить порядок избрания католикоса и закрепить в нём "решающую роль" государства. Если же Гарегин II не оставит свой пост, то надо "всем вместе устранить его", призвал Пашинян.

В свою очередь, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. Вступившегося за ААЦ бизнесмена Самвела Карапетяна ранее арестовали. Также были арестованы несколько иерархов. В Кремле назвали это внутренними делами Армении, хотя нападки властей на ААЦ вызывают тревогу.

Теги: Никол Пашинян, Армянская апостольяская церковь, ААЦ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2025 09:17 Мск Пашинян потребовал избрать нового предстоятеля ААЦ
Ранее 28.06.2025 13:23 Мск Премьер Армении Пашинян пообещал никого не оскорблять с 1 по 5 июля
Ранее 28.06.2025 10:45 Мск В Армении арестован архиепископ Микаэл Аджапахян – по делу о призывах к свержению власти
Ранее 27.06.2025 10:18 Мск В Армении силовики пришли к обыскам к иерархам Армянской апостольской церкви
Ранее 09.06.2025 12:27 Мск Пашинян потребовал от предстоятеля Церкви Армении уйти в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети