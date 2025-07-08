Пашинян собрался руководить "освобождением ААЦ"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал интересное заявление об Армянской апостольской церкви (ААЦ). По мнению политика, за время его конфликта с ААЦ выяснилось "отсутствие связи и отношений" с Иисусом Христом и его учением ряда высокопоставленных священников этой церкви, включая её главу, католикоса всех армян Гарегина II. Поэтому организацию следует "освободить" от этого.

"Я буду руководить этим освобождением", - написал Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), цитату приводит РБК.

В начале июня Пашинян начал резкую критику предстоятеля ААЦ Гарегина II, заявив, что тот должен уйти, и обвинил в нарушении обета безбрачия и других личных грехах. Также досталось всему духовенству, которое Пашинян обозвал "главными педофилами страны". Армянский премьер призывает изменить порядок избрания католикоса и закрепить в нём "решающую роль" государства. Если же Гарегин II не оставит свой пост, то надо "всем вместе устранить его", призвал Пашинян.

В свою очередь, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна. Вступившегося за ААЦ бизнесмена Самвела Карапетяна ранее арестовали. Также были арестованы несколько иерархов. В Кремле назвали это внутренними делами Армении, хотя нападки властей на ААЦ вызывают тревогу.