08 Июля 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южный Урал на «ИННОПРОМ-2025» - Масштабные инвестпроекты и соглашение о создании первого в стране промышленного кластера

Первый день работы делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером на площадке Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025» был до предела насыщен деловыми встречами и подписанием перспективных соглашений.

Стенд Челябинской области, на котором широко представлены самые современные производственные решения и масштабные проекты южноуральских предприятий, Алексей Текслер презентовал главе Минпромторга Антону Алиханову.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В частности, на челябинском стенде презентован проект кластера промышленных предприятий. А в рамках деловой программы форума состоялось подписание трехстороннего меморандума о его строительстве.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Первый в стране промышленный кластер

Документ подписали губернатор региона Алексей Текслер, директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров и Президент CM PEACE (DALIAN) LIMITED (Китай) Цзи Чуньхуэй.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Речь идет о строительстве первого в России промышленного комплекса с предприятиями цветной и чёрной металлургии, химии и энергетики на одной территории под названием «Смарт Элемент».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Подписание этого меморандума – важное событие не только для Челябинской области, но и для всей российской промышленности. Создание кластера «Смарт Элемент» – это закладка фундамента для принципиально новой модели промышленного производства. Мы говорим о высокотехнологичном, экологически ответственном и социально ориентированном комплексе, который станет образцом для всей страны», - отметил Алексей Текслер.

Предстоит построить медеплавильный завод нового поколения «Элемент 29», производительностью 430 тысяч тонн катодной меди в год с организацией производства по каскадному принципу. Эффективность и экологическая безопасность будут обеспечены интеллектуальной платформой управления. В рамках кластера также создадут производство стали, возведут собственную железнодорожную станцию и логистический центр, газовую электростанцию и систему солнечной генерации.

«Вместе с китайскими коллегами и благодаря поддержке губернатора, мы построим практически безотходные предприятия по самым строгим экологическим стандартам в рамках единого технологического цикла и покажем прекрасный пример для коллег со всей страны», - уточнил директор компании «Смарт Элемент» Дмитрий Говоров.

Стенд Челябинской области на "Иннопром-2025"(2025)|Фото: Накануне.RU

Развитие металлургии, приборостроения, машиностроительной и химической отраслей

Директором ФРП Романом Петруца и генеральным директором «Стил Армор» Антоном Глазыриным в присутствии губернатора Челябинской области было подписано соглашение, в рамках которого ФРП предоставит льготный заем в размере 673 млн рублей предприятию «Стил Армор». Средства пойдут на расширение производства компонентов для промышленных шаровых мельниц, используемых в работе горно-обогатительных комбинатов.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Поддержка проекта Фондом развития промышленности – это, прежде всего, значительные инвестиции в нашу экономику, которые позволят предприятию существенно продвинуться в направлении технологического суверенитета, снизив зависимость от импортных поставок. Это полное импортозамещение, важный проект для всей горной отрасли», - подчеркнул Алексей Текслер.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца отметил: «Сегодня Фонд предоставил льготный заем на 673 млн рублей единственному в России производителю хромомолибденовых футеровок для больших шаровых мельниц, которые необходимы для работы наших горно-обогатительных комбинатов».

«В настоящий момент крупнейшие ГОКи продолжают использовать аналоги из Индии и Китая. Наше предприятие сможет обеспечить хромомолибденовыми футеровками высокого качества по конкурентным ценам действующих и потенциальных потребителей», - пояснил генеральный директор компании «Стил Армор» Антон Глазырин.

Соглашения о намерениях между автозаводом «Урал» и международным подрядчиком из КНР, специализирующемся на проектах в области металлургии и теплоэнергетики, было подписано в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и директора Фонда развития промышленности Романа Петруцы генеральным директором АЗ «Урал» Павлом Яковлевым, генеральным директором АО «УКСХ» Евгением Соминым и заместителем директора «CM Peace (Dalian) Limited» Суй Доньян.

Речь идет о сотрудничестве по созданию на территории предприятия литейного производства автокомпонентов мощностью 45 тысяч тонн чугунного литья в год. Проект будет реализован при поддержке Фонда развития промышленности и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Далее в рамках деловой программы форума глава Южного Урала Алексей Текслер и генеральный директор ООО НПО «Полихимтехнологии» Алексей Лаврик подписали соглашение по развитию химической промышленности. Планируется реализация инвестпроекта по запуску в Челябинске производства автомобильных и мотоциклетных масел- крайне востребованной продукции в связи с уходом с рынка зарубежных компаний. Запуск производства запланирован до конца 2026 года. Объем инвестиций – порядка 600 млн рублей.

Серьезным шагом вперед в части развития отрасли приборостроения на Южном Урале станет подписанное в присутствии губернатора соглашение о сотрудничестве между министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и Ассоциацией приборостроительных компаний. Подписи поставили глава регионального минпрома Михаил Кнауб и директор Ассоциации Евгений Гаврильчик.

«Подписанное сегодня соглашение будет способствовать более тесному взаимодействию органов власти и бизнеса для дальнейшего развития приборостроительной отрасли в нашем регионе, а также защите интересов отечественных производителей от агрессивного входа на рынок иностранных конкурентов», - отметил Михаил Кнауб.

Сразу несколько соглашений, подписанных делегацией Челябинской области, касалось развития машиностроения.

В присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера было заключено соглашение между ГУ по труду и занятости населения Челябинской области и Челябинским отделением Союза машиностроителей России. В рамках соглашения планируется повышение квалификации кадров, реализация мер по популяризации инженерных и технических профессий в машиностроении. Подписи в документе поставили председатель Челябинского отделения Союза машиностроителей России Павел Яковлев и начальник Главного управления Александр Шегуров.

Соглашение, подписанное между Фондом развития промышленности Челябинской области и Челябинским отделением Союза машиностроителей России, предусматривает содействие в повышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, особое внимание - внедрению современных технологий и повышению квалификации специалистов. Подписи в документе поставили Павел Яковлев и директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

Еще одно соглашение заключено между Челябинским отделением Союза машиностроителей России и АНО «Центр промышленной роботизации». Цель - совместная работа по созданию благоприятных условий для развития высокотехнологичной экономики путем внедрения робототехники в промышленное производство. Подписи в документе поставили Павел Яковлев и генеральный директор Центра промышленной роботизации Вячеслав Зырянов.

Также в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, АНО «Центр промышленной роботизации» подписало два соглашения о сотрудничестве с региональными уральскими партнерами. Первое соглашение заключено с Фондом развития промышленности Свердловской области. Второе - с Региональным инжиниринговым центром Пермского края.

Цифровизация и внедрение ИИ

Серьезные договоренности были достигнуты южноуральской делегацией в сфере развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

Соглашение о партнерстве в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписали управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай и генеральный директор компании Е-Металл Денис Харламов.

Документом определяется интеграция финтех-решений для улучшения взаимодействия между участниками рынка металлосырья и рационализации финансовых процессов. Ключевым совместным проектом станет AI-сервис на базе GigaChat.

Алексей Текслер подчеркнул: «Совместный проект со Сбером по созданию AI-сервиса для металлургической отрасли – это еще один шаг к повышению эффективности и конкурентоспособности не только отдельных предприятий, но и всей экономики региона».

Генеральный директор Е-Металл Денис Харламов пояснил: «Мы планируем расширить применение GigaChat на нашей платформе. Сотрудничество со Сбером позволяет нашим клиентам пользоваться банковскими инструментами, включая кредитование и расчетные счета».

«Е-Металл» — челябинская ИТ-компания, резидент технопарка «ИТ-парк 74», участник проекта «Сколково», разработчик программного обеспечения «Е-Металл» —цифровой платформы для поиска и продажи металлопроката, содержит 2 млн товарных позиций, более 6 000 зарегистрированных пользователей, 132 000 посетителей в месяц.

О запуске предприятиями Челябинской области совместных цифровых проектов с «Ростелекомом» говорится сразу в нескольких подписанных в присутствии Алексея Текслера соглашениях.

«Ростелеком» и ООО «Производственное объединение «ФОРЭНЕРГО» - мировой лидер в производстве стеклянных изоляторов подписали документ о сотрудничестве по внедрению инновационных решений «Ростелекома» в производственной цепочке. Подписи поставили директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов и директор по работе с органами власти ПО «ФОРЭНЕРГО» Элла Ирмухаметова.

Второе соглашение подписано с ООО «КЕММА» - предприятием кирпичной промышленности. Предмет - совместная работа по созданию цифровых продуктов, повышающих эффективность конвейерного производства и безопасность работы. Подписи поставили Евгений Макагонов и генеральный директор ООО «КЕММА» Иван Горнов.

Соглашение с ООО «УралЭнергоСбыт» направлено на создание стратегии цифровой трансформации, повышение производительности труда, внедрение экологически чистых производственных процессов. Подписи в документе поставили Евгений Макагонов и первый заместитель генерального директора ООО «УралЭнергоСбыт» Андрей Святых.

Еще одно соглашение, подписанное челябинской компанией Голос.inSmart с АНО «Центр компетенций Умный город» предполагает совместную разработку федеральных ГОСТов Умного ИЖС. В рамках проекта предстоит создать рабочую группу с участием представителей Минстроя РФ, Минпромторга России, Минцифры России, представителей органов власти Челябинской области, ведущих игроков рынка устройств для Умных домов, представителей строительной отрасли.

Объем планируемых инвестиций - 200 млн. рублей. Для Южного Урала – это еще и реальная перспектива лидерства по производству отечественных систем для умных домов и городов.

Укрепление межрегиональных связей

«ИННОПРОМ-2025» для Челябинской области стал еще и площадкой для укрепления межрегиональных связей.

Подписанное в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и губернатора Калужской области Владислава Шапши соглашение предполагает реализацию партнерства в сфере промышленной автоматизации и роботизации, обмен практическим опытом, содействие территориальной координации, взаимное консультирование, организацию встреч и конференций.

Соглашения о сотрудничестве с Республикой Крым и ЛНР подписали в присутствии Алексея Текслера министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб и главы министерств промышленности и торговли Республики Крым и ЛНР - Анушаван Агаджанян и Владислав Варшавский.

Развитие туристической инфраструктуры

Уникальные природные возможности Южного Урала будут наполняться современной туристической инфраструктурой.

Подписанное губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и генеральным директором АО «Конар» Валерием Бондаренко соглашение определяет формат совместной работы, в частности, в рамках реализации инвестпроекта по строительству на берегу озера Увильды в Карабашском городском округе крупного рекреационного гостинично-досугового комплекса, рассчитанного на круглогодичное функционирование.

Проект «Красный Камень Увильды» включает в себя гостиницу на 156 номеров, апартаменты (112 номеров), коттеджи (20 номеров), спа-центр с бассейнами и медцентр.

Также в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписали соглашение начальник ГУ координации развития туризма Челябинской области Анастасия Пронькина и директор ООО «Специализированный застройщик «Заповедный берег» Сергей Соловьев по созданию уникального туристического комплекса.

Южный Урал утвердился на знаковом 7 месте в российском рейтинге

В завершении первого рабочего дня «ИННОПРОМ-2025» в Екатеринбурге состоялась Коллегия Минпромторга РФ по итогам 2024 года, на которой традиционно озвучили результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах страны.

Челябинская область, несмотря на все вызовы года, сохранила в рейтинге 7-е место.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«2024 год стал во многом определяющим как для страны, так и для Южного Урала. Наши промышленные предприятия оперативно реагируют на внешние изменения, продолжая даже в непростых экономических условиях запускать новые производства, наращивать выпуск востребованной продукции, модернизировать мощности, вкладываться в научные разработки, создавая уже не импортозамещающие, а импортоопережающие изделия. Правительство области активно поддерживает их начинания, усиливая курс на ускоренное технологическое развитие региона и стимулируя проникновение передовых технологий во все сферы экономики и промышленности. Будем планомерно продолжать работу по внедрению инновационных технологий с акцентом на цифровизацию, автоматизацию и роботизацию производств», - подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В 2025 году на господдержку промышленного комплекса в областном бюджете выделено более 1 млрд рублей, большая часть из которых доводится до предприятий через различные механизмы регионального Фонда развития промышленности. Недавно по распоряжению губернатора Алексея Текслера он был докапитализирован на 250 млн рублей.

Теги: алексей текслер, иннопром-2025, соглашения, промышленный кластер, стенд челябинской области


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