Роспотребнадзор проверит воздух в Екатеринбурге после крупного пожара на улице Монтажников

Специалисты Роспотребнадзора проверят качество воздуха в Екатеринбурге после ночного пожара на складе по улице Монтажников. Как сообщает пресс-служба ведомства, замерами займется "Центр гигиены и эпидемиологии".

Напомним, что ночью с 7 на 8 июля в пятиэтажном офисном здании на улице Монтажников вспыхнул пожар. Горело складское помещение на площади 3,5 тыс. кв.м. Пострадавших нет - огнем были затронуты только сам склад, имущество физических лиц и внутренняя отделка здания. Ликвидировать открытое горение удалось только к 01.45, после чего спасатели приступили к проливке сгоревших конструкций.

Пока идет проверка воздуха, местным жителям рекомендуется держать окна закрытыми, на улицу без необходимости не выходить, пить больше воды, постоянно промывать глаза, горло и нос, не курить, сменить контактные линзы на очки и делать влажную уборку. При необходимости выйти на улицу - нужно надевать маску или респиратор.

Помимо этого, стоит обратить внимание на свое самочувствие: при кашле, проблемах со сном или затрудненном дыхании необходимо сразу же обратиться к врачу.