В Дагестане более 100 человек попали в больницу с признаками отравления

В Дагестане 110 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Магарамкентского района.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что проводится эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе. Пострадали жители сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Предварительно, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции. Проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших.

В прошлом году более 100 человек были госпитализированы с кишечной инфекцией в Буйнакске. Как сообщалось, жители города стали обращаться к медикам с признаками отравления с 7 июня. Они употребляли питьевую воду, которая подается в дома. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал". Эпидемиологическое расследование выявило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. Анализ воды выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы.