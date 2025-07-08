Турция ждет от Украины ответа по дате третьего раунда российско-украинских переговоров

Анкара ждет от Киева ответа по поводу даты проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Судя по всему, к третьему раунду переговоров готовы и в Москве: на прошлой неделе во время телефонного разговора президент России Владимир Путин сообщил американскому коллеге, что РФ ожидает согласования дат.

Известно, что во время второго раунда переговоров в июне стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня. Особого энтузиазма не высказывалось, поскольку документы предполагают взаимоисключающие пункты. При этом эффективно реализуется другая достигнутая договоренность – об обмене пленными и телами погибших.