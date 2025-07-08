Девушка экс-министра Старовойта дала первый комментарий после его смерти

Девушка погибшего экс-министра транспорта России Романа Старовойта впервые прокомментировала случившееся.

"Спасибо. Мне не нужна помощь", - сказала она журналистам kp.ru. После этих слов девушка положила трубку.

Накануне СМИ писали, что на место трагедии в парк Малевича для опознания тела приехала ассистентка экс-министра. Затем появились подробности: 25-летняя Полина Корнеева в 2024 году окончила курский медицинский вуз, и именно Старовойт вручал ей диплом. Shot сообщает, что их связывали не только деловые отношения, Полина была девушкой Cтаровойта. Напомним, экс-министр развелся в 2021 году, в браке родилось две дочери.

Телеграм-канал пишет, что девушка Старовойта переехала из родного Курска в Москву год назад. Тогда же он был назначен на пост министра транспорта. При этом отношения девушки и 53-летнего федерального чиновника особо не афишировались.

7 июля на месте происшествия Полина заплакала, затем она дала показания следственным органам и уехала на служебной машине Aurus.

Ранее Следственный комитет России прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он был найден мертвым в своем автомобиле сегодня, в день своего увольнения с министерского поста. Сообщается, что ЧП произошло в парке – недалеко от места жительства чиновника.

"Основная версия – самоубийство", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.