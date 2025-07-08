На Урале троих подростков судят за теракт на железной дороге

В Свердловской области передано в суд уголовное дело о совершении теракта на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказались трое несовершеннолетних жителей Первоуральска. Как показало расследование, в июле 2024 года подростки по заказу иностранных спецслужб за деньги совершили поджог двух железнодорожных релейных шкафов на участке пути РЖД в Первоуральске. Дело квалифицировали по статье о теракте. Размер нанесенного ущерба составил более 1 млн рублей.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд.