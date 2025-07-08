08 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

18 часов ожидания: воздушный коллапс "добрался" до екатеринбургского аэропорта

Несколько сотен людей застряли на ночь в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за задержки нескольких рейсов.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейс SU-1417 до Москвы на 14.55 7 июля компании "Аэрофлот" был сначала перенесен на 01.00 8 июля, а после и вовсе отменен. Пассажиры "Аэрофлота" также были вынуждены ожидать рейса SU-792 до Антальи, который перенесли с 02.30 до 17.00 (на 14,5 часов).

Из-за корректировки расписания будут также задержаны рейсы перевозчика SU-1417 до Москвы (вместо 14.55 самолет вылетит в 16.25) и SU-854 до Саньи (вместо вылета в 14.10 будет в 16.30).

А некоторые клиенты авиакомпании "Россия" ожидают вылета еще со вчерашнего дня. Самолет рейса FV-6404 в Санкт-Петербург должен был вылететь еще в 23.40 7 июля, однако, по данным табло, вылетит только сегодня в 11.05. Хуже всего пришлось пассажирам "России", которые должны были вылететь в Санкт-Петербург еще вчера в 19.00. Однако их рейс FV-6418 был перенесен на сегодня в 12.50. Время ожидания составило почти 18 часов. Летевшие в Сочи рейсом FV-6122 должны были отправиться отдыхать сегодня в 06.35, но вылетят только в 11.30.

Отметим, что в эти дни в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка "Иннопром".

Накануне.RU запросило комментарий у пресс-службы аэропорта Кольцово. Там ответили, что причиной задержек стало позднее прибытие самолетов в аэропорт.

Напомним, что в минувшие выходные воздушный коллапс случился в аэропортах западной части страны, о задержках рейсов стало известно на фоне атак украинских БПЛА. По данным Минтранса, за 5 и 6 июля было отменено 287 рейсов, а ещё 106 вылетели с задержками. В воскресенье Росавиация сообщила об отмене 171 рейса в Шереметьево, 90 в Пулково и 26 в Стригино.

Теги: Кольцово, Екатеринбург, аэропорт, задержка, рейс


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