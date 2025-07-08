Смолов может отправиться в колонию за драку в "Кофемании"

Футболисту Фёдору Смолову может грозить срок в колонии за драку в "Кофемании". В полиции сейчас ждут результаты обследования пострадавшего бизнесмена из Челябинска.

Пострадавший - 52-летний Владимир Кузьминов - должен направить в Москву заключение челябинских врачей о полученных травмах. Если они окажутся тяжёлыми, может начаться расследование, пишет Shot.

Ранее в интернете появилось видео с камеры наблюдения в кафе "Кофемания" на Никитской улице в Москве. На ней запечатлен момент ссоры и дальнейшей потасовки Смолова с посетителями. Примечательно, это тот же филиал заведения, где несколько лет назад футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку.

После драки Смолов записал видео с извинениями. Но извиняется он не перед теми, с кем у него состоялась потасовка, – их он обвинил в вымогании денег и сообщил, что написал заявление в полицию.