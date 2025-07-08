ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции за три года

ЕС готовится ввести самые жесткие санкции против России за последние три года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, новые меры будут основаны на французских предложениях, в координации с американскими сенаторами.

Министр уточнил, что санкции будут направлены на нефтяные доходы России, российских финансовых игроков и тех, кто помогает Москве обходить существующие ограничения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом, уже 18-м по счету пакете санкций против России. Странам G7 предлагается снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Цель – снизить доходы России от энергоносителей. Рассматривается план запрета транзакций с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", а также банками, которые занимаются обходом ограничений. В целом, новые санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса. На прошлой неделе Словакия в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции.