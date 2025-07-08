08 Июля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &amp;quot;Ростелеком&amp;quot;

На орбите инноваций: «Ростелеком» и Экосистема КОСМОС укрепят технологический суверенитет России

«Ростелеком» и Экосистема КОСМОС подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на запуск и масштабирование проектов, укрепляющих технологический суверенитет России. Основные задачи сотрудничества включают развитие платформенных решений для поддержки бизнеса и промышленности, а также содействие социально-экономическому развитию Свердловской области через внедрение сквозных технологий в производственную и социальную сферы. Документ на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» подписали вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» Иван Пичугин и генеральный директор Экосистемы КОСМОС Андрей Мисюра.

Экосистема КОСМОС — уникальный проект, объединяющий промышленность, науку и цифровые технологии для того, чтобы сделать Свердловскую область центром инноваций, где предприятия, учебные заведения и эксперты совместно решают задачи, создают новые продукты и укрепляют промышленный потенциал региона в области электроники, искусственного интеллекта и радиоэлектроники. В экосистему, которую курирует Корпорация развития Среднего Урала, войдут технологический и индустриальный парки, а также виртуальная платформа.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Андрей Мисюра, генеральный директор Экосистемы КОСМОС отмечает: «Для нас важно, что у цифровой платформы КОСМОС есть такие стратегические партнеры, как “Ростелеком”. В первую очередь это ценно потому, что предприятиям-участникам нашей платформы будут доступны самые современные сервисы, которые можно протестировать, оценить, и с их помощью оптимизировать производство. “Ростелеком” — это крупнейший в России провайдер цифровых услуг и связи, который разрабатывает и активно внедряет актуальные инструменты, и взаимодействие с ним очень значимо для нас. Это еще раз подчеркивает актуальность создания цифровых платформ для производства и бизнеса».

Новое партнерство станет ключевым шагом в укреплении цифровой инфраструктуры и промышленного потенциала Свердловской области. Внедрение инноваций повысит конкурентоспособность местных компаний, создаст новые рабочие места и ускорит развитие ключевых отраслей.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с корпоративными клиентами «Ростелекома» подчеркивает: «Сотрудничество с Экосистемой КОСМОС полностью соответствует стратегии научно-технологического развития России, утвержденной указом Президента. Документ задает ключевые приоритеты для укрепления технологического суверенитета страны, повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни граждан. Мы намерены активно внедрять инновации, развивать отечественные технологии и цифровую инфраструктуру, что позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать новые возможности для социально-экономического развития регионов. Наше партнерство станет важным шагом в реализации этой стратегии, способствуя технологическому лидерству России».

Теги: ростелеком, экосистема космос, технологический суверинитет, иннопром


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