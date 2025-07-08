В России запретят автоматически списывать плату за подписки на сайтах

Правительство России одобрило поправки в закон "О защите прав потребителей", которые уберегут граждан от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок.

Как заявил адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Даниил Черных-Аипов, важно то, что вводится запрет на списание денег исполнителем с банковских счетов или электронных средств платежа потребителя, в отношении которых потребитель выразил исполнителю отказ от их использования при расчетах. Это означает, что если потребитель удалил банковскую карту из личного кабинета или приложения сервиса, компания не имеет права продолжать списывать с нее деньги.

Тем самым потребитель будет защищен от таких списаний более прозрачно и достаточно сильно. Эксперт отметил, что это особенно актуально, так как случаи продолжения списаний происходят даже после того, как пользователь удалил карту из системы. Кроме того, потребитель сможет поставить запрет на использование ранее предоставленных данных и выбрать основной и единственный счет для платежа. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета, сообщают "Известия".