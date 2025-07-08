Сплошные рубки на Байкале могут одобрить для лесовосстановления

Сплошную рубку лесов могут разрешить в отдельных случаях на территориях центральной экологической зоны, которая включает в себя Байкал, его острова и прилегающие к озеру территории.

Соответствующий проект закона 7 июля одобрило правительство. Поправки предложены к законопроекту, внесенному группой депутатов и сенаторов, который прошел первое чтение в Госдуме в 2023 году. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Документ предусматривал, в частности, закрепление перечня случаев, при которых допускается проведение сплошной рубки лесных насаждений на прилегающих к Байкалу особо охраняемых территориях.

Поправки предусматривают ряд уточнений. Например, проект перечня земель лесного фонда и лесных участков, на которых допускаются сплошные рубки, может быть рассмотрен исключительно при наличии позиции Российской академии наук. Сплошную рубку лесов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории предлагается допустить только в целях воспроизводства лесов, если погибшие насаждения утратили свои полезные функции, сообщают "Известия".

В 2023 году Государственная дума приняла в первом чтении поправки в ФЗ "Об охране озера Байкал" и ФЗ "Об экологической экспертизе". Как следует из текста документа, в охранной зоне озера предлагается разрешить сплошные рубки деревьев для строительства отдельных категорий объектов. В их число попали сооружения инженерной защиты территорий, объекты ЖКХ, необходимые для обеспечения населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", а также автомобильные дороги, противопожарные разрывы и линейные объекты. К прочему проект предусматривает возможность перевода земель из категории лесфонда в земли населенных пунктов при создании военных и гражданских захоронений.