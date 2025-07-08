Старовойт за день до смерти приезжал в парк Малевича

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт за день до своей смерти приезжал в парк Малевича, где его нашли мертвым, вместе с охраной.

Там он общался со своими сотрудниками и находящимся рядом патрулём ГИБДД. Никаких странностей в поведении бывшего главы ведомства охранники не заметили, сообщает Mash.

Старовойт стал министром всего год назад, до этого возглавлял Курскую область, а еще раньше – "Автодор". На Старовойта дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам), арестованный по обвинению в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве защитных сооружений в регионе.