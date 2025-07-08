СМИ: пожарные и медики приехали на место взрыва в Рязани спустя несколько минут

В Рязани пожарные и медики приехали на место взрыва спустя несколько минут после взрыва.

Паники не было. Около 18.00 мск на улице Соборной, предварительно, в здании лаунж-бара произошёл взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы. Взрыв случился от неосторожного обращения с боевой гранатой, которую человек принял за муляж.

Расположенные рядом заведения общественного питания, а также торговый центр продолжают работу, сообщает РИА "Новости".

Ранее три квартиры были разрушены при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Ершове Саратовской области.