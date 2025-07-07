08 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени появилась улица Фитина

В Тюмени появилась улица имени генерала Павла Фитина. На портале "Я решаю!" из 89 проголосовавших 81 житель города высказался "за".
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В 2024 г. был открыт монумент Павлу Фитину на площади Борцов Революции, где теперь регулярно проходят памятные митинги. В этом году был запущен первый Всероссийский автомотопробег его памяти из Тюмени, от памятника Фитину, в Москву, к его памятнику на улице Остоженке, сообщает администрация Тюмени.

Павел Фитин (1907-71) – уроженец села Ожогино Шатровской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии, руководитель внешней разведки СССР (1939-46). Награждён орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медалями "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За победу над Японией", "За боевые заслуги", "В память 800-летия Москвы", "30 лет Советской Армии и Флота".

Теги: Павел Фитин, улица, Тюмень


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Ранее 16.08.2024 13:30 Мск В Тюмени открыли монумент руководителю внешней разведки СССР генерал-лейтенанту Павлу Фитину

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