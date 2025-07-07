07 Июля 2025
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Спорт Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов передал новый микроавтобус спортсменам Сокольского округа

Губернатор Вологодской области посетил с рабочим визитом Сокольский муниципалитет, где передал новый транспорт, закупленный по проекту «Массовый спорт».  

«Транспорт – один из самых частых запросов на встречах с жителями. Передали ребятам новый микроавтобус «ГАЗель Next» на 19 мест для поездок на спортивные соревнования. Напомню, что в прошлом году мы вручили сокольчанам еще один вместительный автобус – на 39 мест для перевозки на соревнования хоккейных и футбольных команд спортшколы «Сухона». Всего в этом году в рамках проекта «Массовый спорт» «Стратегии 2.0» приобретем семь новых автобусов», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Спортивная школа «Сухона» – первая и единственная спортшкола Сокольского муниципального округа. Здесь ведется работа по самбо, боксу, вольной борьбе, легкой атлетике, футболу, лыжным гонкам, биатлону, волейболу, баскетболу, хоккею, пауэрлифтингу и многим другим спортивным направлениям.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В тренировочном процессе спортшколы задействованы 28 тренеров, из которых восемь проводят занятия и по региональному проекту «Народный тренер». Численность воспитанников учреждения достигает 886 человек – многие из них добиваются значительных успехов в спортивных карьерах, даже за пределами региона.

Теги: георгий филимонов, спортшкола, сокольский округ


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