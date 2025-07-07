В Подмосковье эвакуирована машина Старовойта
В Московской области с парковки эвакуирован автомобиль Tesla, принадлежащий экс-министру транспорта Роману Старовойту.
Куда именно увезли автомобиль, не уточняется, пишет РИА Новости.
Следственный комитет России прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он был найден мертвым в своем автомобиле сегодня, в день своего увольнения с министерского поста. Сообщается, что ЧП произошло в парке – недалеко от места жительства чиновника.
"Основная версия – самоубийство", – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.