ФСБ сочла экс-замглавы Росгвардии взяточником

Бывший первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующий войсками нацгвардии Виктор Стригунов стал фигурантом уголовного дела. Сотрудники ФСБ сочли офицера причастным к совершению преступлений коррупционной направленности.

По данным следствия, в сентябре 2014 г. между МВД России и ООО "СУ Ремстройторг" заключён многомиллионный госконтракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контролировать исполнение должен был Стригунов. В 2014 г. Стригунов незаконно указал подчинённым организовать строительство центра. Условия контракта не выполнили, учебный центр в эксплуатацию не ввели, Сумма ущерба государству превысила 2 млрд руб.

Кроме того, в 2012-14 гг. Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в 66 млн руб. за общее покровительство при выполнении многомиллионных госконтрактов на строительные работы. Стригунов арестован в Москве, сообщает СКР.