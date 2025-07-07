Работу по предоставлению земли участникам СВО и членам их семей обсуждали на планерном совещании в парламенте Кубани

На планерном совещании, которое в ЗСК провел спикер Юрий Бурлачко, рассмотрели реализацию краевого закона от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» в части предоставления земельных участков ветеранам боевых действий, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, или членам их семей.

Участие в мероприятии приняли начальник Управления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко и руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин.

Как напомнил Юрий Бурлачко, в соответствии с распоряжением Президента России в целях социальной поддержки указанных выше участников СВО или членов их семей Законодательным Собранием внесены поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений в части бесплатного выделения данной категории граждан участков земли. Изменения начали действовать с 1 августа 2023 года.

О промежуточных итогах этой работы депутатам рассказал Александр Шеин. По его словам, основная «нагрузка» в данном вопросе возложена на органы местного самоуправления, обеспечивающие в рамках установленных полномочий предоставление земельных участков из муниципальной или государственной собственности до ее разграничения.

По информации департамента, по состоянию на май текущего года участникам СВО или членам их семей в целом по краю уже предоставлено 1058 земельных участков.

Александр Шеин констатировал, что основной проблемой в настоящее время является нехватка земельного ресурса. И наиболее остро, по его словам, вопрос стоит в крупных городах Кубани.

Заместитель руководителя ЗСК, глава комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Болдин рассказал о работе комитета в данном направлении. Так, на регулярной основе проводятся рабочие совещания с муниципалитетами, комитетом по военным вопросам, департаментом имущественных отношений, профильными министерствами и общественными объединениями. На них обсуждаются возникающие вопросы и пути их решения, отрабатываются необходимые поправки в действующее краевое законодательство. Таким образом, оперативно внесены изменения в статью 14 закона № 532-КЗ, направленные на оптимизацию правовых условий для реализации прав участников СВО на получение земли.

Юрий Бурлачко поинтересовался, какая работа проводится органами местного самоуправления по изысканию новых земельных участков для предоставления указанным категориям граждан. Глава департамента пояснил, что на местах сформировано и поставлено на кадастровый учет еще порядка 800 участков, и работа продолжается.

В ходе обсуждения депутатами было предложено рассмотреть возможность использования для этих целей малонаселенных станиц и хуторов, ведь они обеспечены необходимой инфраструктурой, а также необрабатываемые длительное время участки в садовых товариществах.

«Мы видим, что департаментом и органами власти на местах работа ведется. Есть серьезные изменения. Однако многое еще впереди. Нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы этот процесс не буксовал. Совместно с муниципалитетами оперативно подключаться к решению наиболее острых вопросов. Искать и предлагать иные пути решения вопроса», – подытожил Юрий Бурлачко.

По итогам работы парламентарии приняли резолюцию, в которой содержится ряд рекомендаций ведомству.