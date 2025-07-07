07 Июля 2025
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Армия и ВПК Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Работу по предоставлению земли участникам СВО и членам их семей обсуждали на планерном совещании в парламенте Кубани

На планерном совещании, которое в ЗСК провел спикер Юрий Бурлачко, рассмотрели реализацию краевого закона от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» в части предоставления земельных участков ветеранам боевых действий, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, или членам их семей.

Участие в мероприятии приняли начальник Управления Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко и руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин.

Как напомнил Юрий Бурлачко, в соответствии с распоряжением Президента России в целях социальной поддержки указанных выше участников СВО или членов их семей Законодательным Собранием внесены поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений в части бесплатного выделения данной категории граждан участков земли. Изменения начали действовать с 1 августа 2023 года.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

О промежуточных итогах этой работы депутатам рассказал Александр Шеин. По его словам, основная «нагрузка» в данном вопросе возложена на органы местного самоуправления, обеспечивающие в рамках установленных полномочий предоставление земельных участков из муниципальной или государственной собственности до ее разграничения.

По информации департамента, по состоянию на май текущего года участникам СВО или членам их семей в целом по краю уже предоставлено 1058 земельных участков. 

Александр Шеин констатировал, что основной проблемой в настоящее время является нехватка земельного ресурса. И наиболее остро, по его словам, вопрос стоит в крупных городах Кубани. 

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Заместитель руководителя ЗСК, глава комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Болдин рассказал о работе комитета в данном направлении. Так, на регулярной основе проводятся рабочие совещания с муниципалитетами, комитетом по военным вопросам, департаментом имущественных отношений, профильными министерствами и общественными объединениями. На них обсуждаются возникающие вопросы и пути их решения, отрабатываются необходимые поправки в действующее краевое законодательство. Таким образом, оперативно внесены изменения в статью 14 закона № 532-КЗ, направленные на оптимизацию правовых условий для реализации прав участников СВО на получение земли.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко поинтересовался, какая работа проводится органами местного самоуправления по изысканию новых земельных участков для предоставления указанным категориям граждан. Глава департамента пояснил, что на местах сформировано и поставлено на кадастровый учет еще порядка 800 участков, и работа продолжается.

В ходе обсуждения депутатами было предложено рассмотреть возможность использования для этих целей малонаселенных станиц и хуторов, ведь они обеспечены необходимой инфраструктурой, а также необрабатываемые длительное время участки в садовых товариществах.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

«Мы видим, что департаментом и органами власти на местах работа ведется. Есть серьезные изменения. Однако многое еще впереди. Нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы этот процесс не буксовал. Совместно с муниципалитетами оперативно подключаться к решению наиболее острых вопросов. Искать и предлагать иные пути решения вопроса», – подытожил Юрий Бурлачко.

По итогам работы парламентарии приняли резолюцию, в которой содержится ряд рекомендаций ведомству.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, предоставление земли, участники сво, планерное совещание


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