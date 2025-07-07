Евгений Солнцев: Как отец троих детей убежден - мы должны создать все условия, чтобы многодетных семей в Оренбуржье было больше

Глава Оренбуржья встретился с многодетной семьей в Бугуруслане.

"Накануне Дня семьи, любви и верности встретился с многодетной семьей Анисимовых. Алексей Анатольевич – настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы в Бугуруслане. С супругой Анастасией воспитывают шестерых детей. Старшие ребята учатся, помогают родителям по хозяйству и с воспитанием младших ребят", - рассказал в своем телеграмм-канале Евгений Солнцев.

Как отметил врио губернатора Оренбургской области, эта традиционная многодетная семья не только дружно справляется с ежедневными заботами, но и успевает заниматься общественными делами.

Анисимовы участвуют в организации благотворительных концертов, проводят духовно-патриотические мероприятия для воспитанников воскресной школы и молодежного объединения «Исток». А еще семья Анисимовых поддерживает бойцов СВО, участвует в организации сбора гуманитарных грузов. Часть вещей делают своими руками - матушка Анастасия и ее дочери шьют подушки на передовую, постельное белье для госпиталей.

"Анисимовы – замечательная, дружная и любящая семья, для которых дети – это большое счастье. Личным примером и трудом родители воспитывают ребят на верных ценностях, прививая им любовь к малой родине. Такие семьи – опора и гордость Оренбуржья, а для молодых людей – пример крепких отношений", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Всего на данный момент в Оренбургской области более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается порядка 104 тысяч детей. В областном бюджете предусмотрены средства для финансирования помощи многодетным, на 2025 год - около 6,4 млрд рублей. В регионе действуют как все федеральные, таки комплекс региональных мер поддержки материнства и детства.

"Как отец троих детей, я знаю, что многодетная семья – это здорово. Как глава региона, убежден: мы должны создать все условия, чтобы таких семей в Оренбуржье становилось все больше", - заявил Евгений Солнцев.