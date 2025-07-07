07 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга подписал соглашение по внедрению беспилотных трамваев

Администрация Екатеринбурга подписала соглашение о сотрудничестве с ООО "ГРУППА МОВИСТА" и ООО "ТМХ Интеллектуальные системы". Вместе с компаниями город будет развивать цифровые сервисы и инновации для внедрения в транспортную систему уральской столицы высокоавтоматизированных трамваев. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Трехстороннее соглашение, заключенное на десять лет, направлено на повышение качества предоставляемых транспортных услуг и устойчивое развитие отрасли в уральской столице.

В частности, его реализация способствует развитию цифровой транспортной инфраструктуры, включая высокоавтоматизированные рельсовые транспортные средства – беспилотные трамваи. В рамках проекта планируется установить оборудование и технологии, необходимые для обеспечения совместимости и корректной работы трамвая в автоматическом режиме с уже существующими инфраструктурными и информационными системами, реализованными по проекту "Верхнепышминский трамвай".

Как отметил глава города Алексей Орлов, система трамвайного движения Екатеринбурга занимает третье место по величине после Москвы и Санкт-Петербурга. В условиях динамичного развития мегаполиса и значительного увеличения транспортной нагрузки трамвай, как один из самых эффективных видов общественного транспорта, призван стать основой устойчивой транспортной системы города.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

"Также намерены развивать с нашими партнёрами цифровые технологии управления пассажиропотоком", - добавил градоначальник Алексей Орлов.

Напомним, в 2023 году была введена в эксплуатацию трамвайная линия в Академический район с численностью более 120 тысяч человек, а в прошлом году запущено движение в жилой район Солнечный. В 2025 - 2026 годы за счет консолидированного бюджета уральской столицы и региона на сумму порядка 4 миллиардов рублей панируется приобрести 15 трехсекционных трамваев.

В 2021 году аппаратом Правительства РФ была запущена комплексная Программа по модернизации ГЭТ в городах России, в рамках которой предусмотрено обновление инфраструктуры (пути, депо, тяговые подстанции) и подвижного состава (трамваи). Екатеринбург включен в перечень наиболее перспективных проектов, готовых к реализации. Проект в Екатеринбурге предполагает строительство трамвайной инфраструктуры в районе Академический.

Теги: Екатеринбург, трамвай


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