В Вологодской области около 600 участников СВО и их близких уже получили психологическую поддержку

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о том, что в регионе продолжается планомерная работа по развитию системы медицинской реабилитации. Она ведется в рамках нацпроекта Президента «Продолжительная и активная жизнь».

«Поддержка участников и ветеранов Специальной военной операции, членов их семей – один из приоритетов нашей работы. Помогаем нашим лучшим людям восстановить здоровье, преодолеть последствия боевых травм и ранений, возвращаем к привычной мирной жизни – это та задача, которую мы решаем с максимальным вниманием. В этой священной миссии нам помогают несколько учреждений региональной системы здравоохранения, а также филиал фонда «Защитники Отечества». С начала этого года психологическую поддержку здесь получили уже 592 человека», – сказал Георгий Филимонов.

Так, в центральных районных больницах всех муниципальных образований Вологодской области работают кабинеты медико-психологического консультирования. Здесь пациентам оказывают помощь клинические психологи при обращении на постоянную тревожность, повышенную раздражительность, апатию, вялость, упадок сил и по другим вопросам.

С прошлого года по инициативе Губернатора Георгия Филимонов в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн бесперебойно работает отделение реабилитации на 30 коек для оказания второго этапа медицинской реабилитации. Госпиталь стал якорным областным учреждением здравоохранения, которое координирует оказание медицинской помощи, углубленной диспансеризации.

Помимо прочего, вологодских участников Специальной военной операции и их семьи продолжает поддерживать филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники обеспечивают к каждому подопечному индивидуальный подход, помогают вернуться к полноценной жизни, в том числе оказывают медицинскую и социальную реабилитацию.