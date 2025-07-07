На "Иннопроме" презентовали мобильного робота для транспортировки грузов "Сёмабот"

Компания "Семаргл" из Санкт-Петербурга представила на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге мобильного робота "Сёмабот", который предназначен для транспортировки тарно-штучных грузов весом до шести тонн. Роботы сочетают в себе точность, безопасность и автономность, отмечают производители.

Завод планирует выпускать не только роботы-тележки, но и автономными штабелерами, которые могут подхватывать паллеты на складах, где могут быть люди, развозить заказы. Применяться технология может на складах.

Разработка полностью отечественная. Робот "Сёмабот" по принципу своей работы похож на робота-пылесоса. Навигация выстраивается с помощью "Робот-менеджмент систем". Создается маршрут, по которому техника будет двигаться, указывается точка загрузки, выгрузки и зарядки, а когда робот неактивен, он двигается на зарядку и ждет новых указаний.

Робот оснащен радарами безопасности, которые позволяют ему видеть препятствия, однако большого уровня автономности пока достичь не удалось – работа над этим ведется. Завершить ее планируется в текущем году.

Как сообщили представители компании, серийное производство пока не налажено – системы делаются непосредственно под заказчика. Ожидается, что серийное производство начнется в 2026 году.