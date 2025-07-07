07 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

3D-мерки с помощью двух фото: нововведение в лёгкой промышленности представили на "Иннопроме"

Томская компания Leamscan представила на выставке "Иннопром" собственную разработку 3D-сканирования тела для точности измерения фигуры. Разработка позволит обеспечить идеальную посадку одежды, а также сократит возвраты товаров в маркетплейсы, передает корреспондент Накануне.RU.

Разработка представляет два решения: мобильное приложение и веб-сервис, в зависимости от того, кто является заказчиком.

"B2C-решение представляет собой мобильное приложение, в котором с помощью ввода роста и веса, а также фотографий в полный рост, в профиль и в анфас можно определить полностью антропологические мерки человека. То есть это все русские, европейские и американские размеры, а также 19 мерок тела человека: обхват груди, талии и т.д. По этим параметрам строится 3D-модель", - рассказал Павел, менеджер проектов Leamscan.

"B2B-решение представляет собой виджет. В опросной форме необходимо указать пол, предпочитаемый крой и тип фигуры (груша, квадрат, прямоугольник и т.д.). Такое решение интегрируется а магазины, маркетплейсы и т.д.", - пояснил представитель компании.

По его словам, проблема не в том, что пользователь не знает свой размер, а в том, что лекала не соответствуют действительности.

Томская компания Leamscan представила "Иннопром-2025" собственную разработку 3D-сканирования тела(2025)|Фото: Накануне.RU

Томская компания Leamscan представила "Иннопром-2025" собственную разработку 3D-сканирования тела(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мы знаем сразу, маломерит вещь, большемерит и т.д. Для пользователей легче подобрать нужный размер, а для бизнеса это сокращение логистических издержек. Люди заказывают три размера, один забирают, два отправляют назад - это лишние доставки. Наше нововведение сокращает лишние издержки", - пояснил представитель Leamscan.

По его словам, похожие технологии хотя и существуют, но они менее точные. "Мы ушли именно вглубь на определение", - объяснил он.

Потенциал приложения, по его словам, очень большой.

"Можно уйти в биомеханику и решать задачи обратного моделирования: как тело должно выглядеть, какие упражнения, к примеру, нужно делать для приведения тела в порядок. Но для таких задач необходимо внедрить биоимпедансный анализ (где показывается костная ткань, количество жира и так далее) для уточнения реконструкции 3D-моделей, исходя из входных параметров. Тут потенциал большой и работы очень много", - заключил он.

Технология российской компании в данный момент патентуется.

Теги: Иннопром, 3D-мерка


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