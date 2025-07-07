СКР: Основная версия смерти Романа Старовойта – самоубийство

Следственный комитет России прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он был найден мертвым в своем автомобиле сегодня, в день своего увольнения с министерского поста. Сообщается, что ЧП произошло в парке – недалеко от места жительства чиновника.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

СМИ сообщили, что у Старовойта был наградной пистолет – ему вручили оружие от МВД в 2023 году.