Глава РСПП заявил о "переохлаждении" экономики из-за высокой ключевой ставки

В Екатеринбурге на "Иннопроме" проходит итоговая коллегия Минпромторга по итогам работы в 2024 году.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что высокая ключевая ставка - данность, но сейчас в России происходит уже не охлаждение, а переохлаждение экономики, поэтому он ждет "взвешенного" решения ЦБ.

Также он высказался о роботизации.

"Какая (ключевая) ставка "полетит" с точки зрения роботизации? Если будет однозначная цифра ставки и вдвое меньшая цифра инфляция, тогда, безусловно, бизнес реализует многие проекты, которые сейчас стоят в ожидании подходящих условий для своей реализации", - сказал Шохин.