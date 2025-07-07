На смоленских военных предприятиях возродят гражданское производство

В Екатеринбурге на "Иннопроме" проходит итоговая коллегия Минпромторга и презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что на военных заводах региона возродят гражданское производство.

"Поэтапно на Смоленском авиационном заводе, на котором сейчас трудится более 3,5 тыс. человек, переходим к возрождению гражданской продукции в части авиационной компоненты. И совместно с Уральским заводом гражданской авиации приступили к проектированию и производству кессона крыла, а в дальнейшем уже и крыла для самолета "Ладога" ТВР-44", - сказал Анохин.

Ещё одно смоленское предприятие - "Измеритель", оно входит в корпорацию КРЭП.

"Там тоже сейчас трудится более 1,6 тыс. человек. И хотел отдельно вас поблагодарить за поддержку этого предприятия в части производства, принятия решений по проектированию и испытанию сервоприводов", - сказал губернатор.