Бывший уральский тренер, осужденный за "педофилию", хочет выйти из колонии по УДО

Бывший уральский тренер по настольному теннису Николай Ражев, осужденный за "педофилию", хочет выйти на свободу из колонии по УДО. Решение будет принимать Свердловский областной суд.

Как сообщается в электронной картотеке суда, поступило ходатайство Ражева об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Оно будет рассмотрено в ближайшую пятницу, 11 июля. Будет ли заседание проходить в закрытом режиме, не уточняется.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад Ражев не допустил 11-летнюю школьницу к тренировке из-за отсутствия справки, а позже выгнал из зала за плохое поведение, после чего девочка обвинила его в домогательствах. Сообщалось также, что следов ДНК пенсионера на одежде потерпевшей не было, а психиатрам удалось установить у девочки дефицит внимания, побуждающий ее врать. В октябре 2023 года уральскому тренеру назначили два года лишения свободы.

Николай Ражев пытался обжаловать приговор, но безуспешно. Отбывать срок его отправили в исправительную колонию №10 на Вторчермете.