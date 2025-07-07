Экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым

СМИ сообщили о смерти экс-министра транспорта России Романа Старовойта, которого буквально сегодня президент РФ Владимир Путин отправил в отставку.

Источники Telegram-каналов и "Известий" сообщают, что Старовойт был найден мертвым в Одинцово. Рядом с телом было найдено огнестрельное оружие. Возможно, отправленный в отставку чиновник покончил с собой. Ему было 53 года.

Старовойт стал министром всего год назад, до этого возглавлял Курскую область, а еще раньше – "Автодор". Shot пишет, что на Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам), арестованный по обвинению в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве защитных сооружений в регионе.

Еще накануне днем Старовойт проводил оперативные совещания в качестве министра. Так, под его председательством разбирали ситуацию с утечкой жидкого аммиака на танкере в порту Усть-Луга. 2 июля Старовойт докладывал на совещании у президента о развитии сети аэропортов в стране.

Также несколько совещаний Старовойт провел в последние дни в связи с транспортным коллапсом в европейской части России на фоне постоянных атак беспилотников.

Хотя в Кремле подчеркнули, что Старовойт был уволен без формулировки "в связи с утратой доверия", многие наблюдатели не исключали, что чиновник может стать фигурантом уголовных дел, связанных с его бытностью губернатором Курской области. В апреле этого года бывший замгубернатора Курской области был обвинен в хищениях при строительстве фортификационных сооружений, которые должны были встать на пути ВСУ при вторжении в приграничный регион.