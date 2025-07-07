В России определят отрасли промышленности, которым окажут господдержку

В Екатеринбурге на "Иннопроме" проходит итоговая коллегия Минпромторга и презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, какие задачи стоят перед отраслью.

К концу 2025 года предстоит выделить сверхприоритетную для господдержки номенклатуру продукции и проработать детальные дорожные карты выделения средств. Отдельная задача - для якорных заказчиков. На них возложена координирующая роль в работе с центрами компетенций, вузами, научными организациями по разработке новой продукции.

"Со своей стороны будем оказывать содействие на данном этапе в создании инжиниринговых центров. Необходимо также определиться с производственными планами", - сказал Алиханов.

Он привел пять принципов построения технологического лидерства: повышение доли современного оборудования; новые испытания и стендовая база; гибкие производства; цифровизация предприятий и внедрение собственного "тяжёлого" софта; безлюдные технологии.