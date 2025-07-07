Аэропорт Симферополя откроют немедленно при получении распоряжения президента

Власти Крыма готовы немедленно запустить работу аэропорта Симферополя "при получении соответствующего распоряжения от президента", заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с главой Росавиации Дмитрием Ядровым.

Аксенов констатировал, что "авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика, к сожалению, теряет определенную долю туристов".

По словам главы республики, пока аэропорт простаивает, его все равно поддерживают в рабочем состоянии. А сотрудники "регулярно повышают уровень своей квалификации, практикуясь в других аэропортах страны".