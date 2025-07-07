Мантуров на "Иннопроме" рассказал о том, скучает ли по Минпромторгу

В Екатеринбурге на "Иннопроме" состоялась итоговая коллегия Минпромторга и презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что задача работы экономического блока Правительства и Минпромторга - технологический суверенитет России. Прежде всего, необходимо обеспечить безусловное выполнение мероприятий национальных проектов технологического лидерства.

"Мы уже говорили про то, что, невзирая на сложный бюджет, все цели 2030 года обязательны для достижения", - сказал Мантуров.

Первый вице-премьер уточнил, что сильную нагрузку переживает оборонно-промышленный комплекс.

"На протяжении последних трех лет его предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности в военных заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения. Этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объему поставок, улучшению характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов", - сказал Мантуров.

Для него нет сомнений, что вызовы настоящего и будущего периода получат достойный ответ.

В конце у Мантурова спросил, скучает ли он по министерству.

"Оно находится в хороших руках. Антон Алиханов сможет улучшить результаты", - сказал Мантуров.