Организатор трейла "Хибины" задержан после гибели участников

Погибшие во время проведения трейлового забега "Хибины" в Мурманской области, предварительно, умерли от переохлаждения. Об этом сообщает СУ СКР по региону, ссылаясь на выводы судебно-медицинских экспертиз.

Кроме того, потерпевшей признана еще одна участница соревнований – жительница Мурманска 1982 года рождения. После ухудшения самочувствия она получила медицинскую помощь амбулаторно.

Также в СК сообщили, что в Кировске задержан генеральный директор фирмы, организовавшей спортивное мероприятия. Он должен был обеспечить меры безопасности для участников забега.

6 июля два человека погибли на трейле "Хибины" в Мурманской области. Причиной стало ухудшение погодных условий: в районе Кировска выпал снег, температура воздуха опустилась до пяти градусов выше нуля.

Организаторы думали отменить по крайней мере один из маршрутов марафона из-за ухудшения погоды накануне, но в итоге на все старты вышли спортсмены. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".