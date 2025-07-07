Коммунальщики Сочи предупредили о возможном дефиците в городе питьевой воды

В Сочи коммунальщики предупредили о возможном дефиците питьевой воды в период высокого туристического сезона.

"Нас ждет засушливое лето. Метеорологи предупреждают, что впереди нас ждет несколько температурных рекордов жары. Ежегодно со стартом высокого сезона нехватка воды становится причиной шквала жалоб. Нужно понимать, что водоносный горизонт, это не чаша, которая пополняется по нашим запросам, когда мы этого захотим. Производительность водоносного горизонта непостоянна и изменяется как по площади (в зависимости от рельефа), так и во времени (в зависимости от количества атмосферных осадков)", - говорится в сообщении МУП "Водоканал Сочи".

Коммунальщики призвали к экономному потреблению воды и предложили не поливать питьевой водой огороды и сады. "На земельные участки льется вода, которую не только подняли из глубин, но и очистили, вложили колоссальные средства в ее доставку до абонентов предприятия. Нецелевое использование питьевой воды - в основном является главной причиной. Пока кто-то тщательно ведет садово-огородную деятельность, кому-то не хватает воды на личные нужны: постирать одежду, помыть посуду и принять душ всей семьей", - жалуются в "Водоканале".

Там также отметили, что потери ресурса с октября 2024 года снизились на 268 тыс. кубометров воды.