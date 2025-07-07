Жители Королёва пытаются не пустить строительные "КамАЗы" в парк "Лосиный остров"

У входа в национальный парк "Лосиный остров" со стороны подмосковного Королёва сегодня местные жители пытаются противостоять строительным "КамАЗам" и мужчинам плотного телосложения, которые скрывают лица медицинскими масками. "Строители" пытаются прорваться внутрь парка чтобы начать возведение автомобильной дороги, которая, якобы, должна решить все транспортные проблемы жителей Королёва, Мытищ и прилегающих районов Москвы и Подмосковья.

Вопрос о строительстве через нацпарк дороги рассматривался несколько лет в кабинетах министерств и ведомств. Но в итоге единственной, кто проявил стойкость и раз за разом сопротивлялся утверждению плана строительства, была Общественная палата России. Минприроды России фактически устранилось от решения проблемы.

Теперь защитить лес и его обитателей от прокладки оживленной трассы со всеми вытекающими обстоятельствами пытаются местные жители. Они вступали сегодня в перепалку и потасовку со "строителями". На месте присутствуют полиция и Росгвардия, но они только с кем-то созваниваются и ничего не предпринимают. Местные жители опасаются, что когда они уйдут со своего "поста", под покровом ночи строительная техника проедет в парк и начнет работы.