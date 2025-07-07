Адвокат: Дело Удальцова* могут начать рассматривать заново

Судебный процесс над лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым*, обвиняемым в оправдании терроризма, может начаться заново.

Это связано с появившимися против военного судьи Альберта Тришкина подозрениями в совершении им преступления. Именно этот судья рассматривает дело Удальцова*. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Его подозревают в причинении вреда здоровью средней тяжести.

В середине января 2024 года Басманный суд Москвы отправил Удальцова* в СИЗО. Следствие предъявило активисту обвинение в оправдании терроризма. На суде стало известно, с чем связано уголовное дело (по которому максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы). Левый активист сообщил, что его обвиняют в поддержке участников марксистского кружка из Уфы, которые были задержаны в 2022 году по обвинению в создании террористического общества.

Ранее сообщалось, что Удальцов* вину не признает и считает, что обвинение приравнивает марксизм к терроризму, а также приравнивает обвиняемых к осужденным.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов