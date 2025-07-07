S7 Group представила собственный самолёт для учебных полётов

Помимо автомобильной и железнодорожной техники, на международной выставке "Иннопром-2025" показали и воздушный транспорт. В частности, компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) представила лёгкий одномоторный самолет Tango, предназначенный для учебно-тренировочных полетов.

Как заверили в компании, почти весь корпус самолета (90% материалов) изготовлен из отечественных композитных материалов.

Самолёт весит 700 кг и рассчитан на четырех человек. Скорость Tango достигает 245 км/час. Воздушное судно устойчиво к температурам от -40 C до +45 C.

В 2026 году самолёт хотят вывести на серийное производство. Помимо подготовки пилотов гражданской авиации, самолёт может применяться для туристических и обзорных полетов, воздушного патрулирования и мониторинга.

Также на стенде Минпромторга России можно увидеть и новые электрические беспилотники. Они тоже используются для проведения различных мониторингов: выявления пожаров, обследования трубопроводов и нефтепроводов. С помощью беспилотных МС-21 можно даже посчитать белых медведей, рассказали на стенде.